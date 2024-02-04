Иран обвинил США и Британию в лицемерии

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает агентство Mehr.

Он подчеркнул, что в Тегеране расценивают удары по Йемену как нарушение территориальной целостности и суверенитета. Атаки являются "вопиющим нарушением международного права", констатировал представитель МИД Ирана.

Продолжая удары по хуситам, Лондон и Вашингтон угрожают мировой безопасности. В связи с этим Насер Канани Чафи счел необходимым призвать США и Британию к ответу за свои действия.

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