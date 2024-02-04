https://news.day.az/world/1634442.html Турция хочет выступить мирным гарантом для Палестины
Турция хочет выступить мирным гарантом для Палестины
Турция готова выступить в роли гаранта безопасности для Палестины, используя "политическое и военное присутствие" в регионе, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Турция также отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием", - говорится в тексте.
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