Турция хочет выступить мирным гарантом для Палестины

Турция готова выступить в роли гаранта безопасности для Палестины, используя "политическое и военное присутствие" в регионе, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Турция также отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием", - говорится в тексте.

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