В Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,0.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 80 км от Антальи, в 7 км к юго-западу от села Бейкойнак, на глубине 11 км.

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