https://news.day.az/world/1634444.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,0.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 80 км от Антальи, в 7 км к юго-западу от села Бейкойнак, на глубине 11 км.
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