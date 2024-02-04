В Греции фермеры перекрыли шоссе в знак протеста

В Греции фермеры перекрыли дороги в Салониках в знак протеста, они требуют от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за непогоды и более дешевого горючего, как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Skai.

В рамках акции заблокировали тракторами шоссе Салоники - Неа-Муданья в обоих направлениях. В понедельник, 5 февраля, участники протестов решили поехать на тракторах к зданию министерства по делам Македонии и Фракии в Салониках, чтобы доставить петицию со своими требованиями. Затем забастовочные комитеты обсудят дальнейшие действия на собрании в городе Никея (область Лариса).

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