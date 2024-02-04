Нетаньяху сообщил о количестве уничтоженных батальонов ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании кабмина еврейского государства, что израильские военные ликвидировали 17 батальонов ХАМАС в секторе Газа из 24, существовавших в анклаве на момент начала конфликта 7 октября.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу внести ясность в нашу политику: необходимой целью является, прежде всего, ликвидация ХАМАС. Для достижения этой цели, во-первых, необходимо сокращение количества батальонов ХАМАС. На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов ХАМАС", - распространила высказывания премьера на заседании кабмина его канцелярия.

"Большинство остающихся батальонов ХАМАС находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, и мы доберемся и до них", - добавил Нетаньяху.

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