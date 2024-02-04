https://news.day.az/world/1634471.html В США заявили о намерении нанести дополнительные удары на Ближнем Востоке
В США заявили о намерении нанести дополнительные удары на Ближнем Востоке
США не ограничатся проведенными на данный момент раундами бомбардировок Сирии, Ирака и Йемена и намерены нанести дополнительные удары в качестве ответа на атаку на свои силы в Иордании.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Day.Az.
"Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты отвечают на атаки против своих сил и на убийство своих людей", - сказал он в эфире телеканала NBC.
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