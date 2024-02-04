Десятки человек стали жертвами лесных пожаров в Чехии

Число погибших из-за лесных пожаров в Вальпараисо возросло до 64.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление президента страны Габриэля Борича на пресс-конференции, которая транслировалась на странице администрации президента в X (ранее Twitter).

"К настоящему моменту, к сожалению, я могу подтвердить гибель 64 человек. Мы знаем, что эта цифра значительно вырастет", - сказал он

Борич также объявил двухдневный траур в стране начиная с 5 февраля. "Вся страна страдает и оплакивает погибших", - сказал глава государства. По его словам, только в коммуне Кильпе огнем было уничтожено более 1,3 тыс. домов. "В коммуне Винья-дель-Мар - намного больше", - добавил Борич.

2 февраля президент объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. Кроме того, в регионе был введен комендантский час с 08:00 до 12:00 для обеспечения свободного передвижения пожарных. По данным властей, пламя затронуло площадь свыше 40 тыс. га.

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