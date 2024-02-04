Трамп заявил, что при его лидерстве атаки на базу в Иордании не случилось бы

Бывший президент США Дональд Трамп уверен в том, что в случае, если бы он остался на посту главы американской администрации, то нападения на военный объект США в Иордании в конце января, в результате которого погибли трое американских военнослужащих и были ранены еще по меньшей мере 40, не случилось бы.

"При мне такого бы никогда не произошло бы", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News, указав на некомпетентность действующего лидера США Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп также раскритиковал решение Байдена заранее сказать о готовящемся ответе на атаку базы в Иордании. "Ему не стоило говорить о чем-либо, что он собирается делать <...>. Он некомпетентен, все это знают <...> кто-то принимает решения за него, но не он сам", - заявил бывший американский президент.

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