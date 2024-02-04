ХАМАС хочет увеличить число заключенных для обмена

Радикальное движение ХАМАС хотело бы увеличить число палестинских заключенных, которых Израиль должен будет освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа заложников.

С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в настоящее время в движении отвергают соглашения, подобные тем, что были заключены ранее, когда обмен происходил по формуле "один израильский заложник в обмен на троих палестинских заключенных". Израиль уведомил посредников, что не согласен с заявленным ХАМАС числом содержащихся в тюрьмах палестинцев, которых необходимо будет выпустить на свободу, отмечает канал. Информации о том, сколько именно заключенных радикалы хотят освободить в обмен на удерживаемых ими израильских заложников, пока не приводится.

В ХАМАС информацию телеканала пока не комментировали.

28 января Agence France-Press проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января ХАМАС заявило, что получило предложение пойти на сделку с Израилем, выработанную в ходе встречи в Париже.

Позже появились сообщения, что ХАМАС согласилось на постепенное освобождение палестинских заключенных и на первом этапе не намерено настаивать, чтобы из тюрем были выпущены лица, осужденные на длительные сроки.

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