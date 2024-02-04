Трамп намерен закрыть границу США в случае переизбрания президентом

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания в первую очередь намерен закрыть американскую границу и организовать массовую депортацию нелегальных мигрантов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первое что придется сделать - закрыть границу. Нельзя, чтобы у нас были миллионы [нелегально проживающих в США] людей. Затем надо организовать массовую депортацию", - сказал он на вопрос ведущей о своих первых действиях во внешней политике в случае переизбрания. По мнению Трампа, многие штаты, которые традиционно поддерживают кандидата от демократов на президентских выборах, могут изменить мнение из-за того, как действующая американская администрация справляется с вопросом нелегальной миграции. "Жители Нью-Йорка злы. Люди, которые никогда бы не проголосовали бы за меня, потому что я республиканец <...>, думаю проголосуют за меня", - сказал он и добавил, что, по его мнению, поддержать его в президентских выборах помимо Нью-Йорка могут также такие традиционно демократические штаты как Нью-Джерси, Вирджиния, Миннесота и Нью-Мексико.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. О поддержке Эбботта заявляли Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, предприниматель Илон Маск, а также губернаторы-республиканцы 25 штатов.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой длиной около 4 км вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

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