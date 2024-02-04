Фидан ожидает, что Конгресс США скоро примет решение по F-16

Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в эфире телеканала A-haber.

"Как только мы одобрили в парламенте шведский закон (протокол о вступлении Швеции в НАТО - прим. ТАСС), президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо. Сразу после подписания этого закона нашим президентом документ был передан той стороне (США - прим. ТАСС), и об этом было сообщено Конгрессу. Процесс далее идет следующим образом: после подачи в Конгресс документов [о сделке с Турцией] есть двухнедельный период ожидания. Так что уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится", - сказал Фидан, имея в виду, что американские законодатели примут решение по сделке по F-16 для Турции.

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