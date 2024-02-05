Названы темы переговоров Путина и Эрдогана

Вопросы российско-турецкого сотрудничества в сфере энергетики, в частности создания газового хаба, строительства АЭС "Аккую", возобновления функционирования зернового коридора планируется обсудить в ходе предстоящего визита в Турцию президента РФ Владимира Путина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

"Наши президенты регулярно общаются. Предстоящий визит является плановым, в ходе него планируется обсудить сотрудничество в газовой сфере, энергетике, строительство АЭС "Аккую", зерновой коридор, который всегда находится в повестке, урегулирование на Украине, региональные вопросы, в частности ситуацию в Газе", - сказал глава турецкого МИД.

"Зерновой коридор всегда находится в нашей повестке дня. Господин Путин и наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган - прим. ТАСС) обязательно обсудят этот вопрос. Это вопрос, по которому мы уже ведем переговоры с Россией. В частности, идут переговоры по оси ООН, России, Украины и Турции, - подчеркнул он. - Здесь речь идет о том, как мы можем разработать новый способ транспортировки зерна на мировые рынки с помощью транспортной логистической линии в Черном море. Предыдущее зерновое соглашение функционировало в рамках определенного механизма. Теперь стало ясно, что возможен механизм, отличный от этого. Сейчас они пытаются конкретизировать эту возможность".

"Кроме того, существуют вопросы безопасности, особенно в Сирии. По Сирии, как вы знаете, существует астанинский процесс, в котором мы являемся партнерами. С другой стороны, у Турции есть чувствительные моменты, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции - прим. ТАСС) и [ее сирийским ответвлением] "Силами народной самообороны". Другими словами, для нас важно не закрывать глаза на РПК, особенно в Манбидже и Тель-Рифате, в регионах к западу от Евфрата, где также активно действует Россия. Это вопрос, который уже много раз обсуждался между двумя лидерами. Наш президент очень чувствителен к этому вопросу", - подчеркнул Фидан.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что визит Путина в Турцию готовится, а дату контактов на высшем уровне Кремль сообщит своевременно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!