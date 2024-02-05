Байдена назвали военным преступником

Независимый кандидат в президенты США Корнел Уэст осудил политику действующего руководства страны в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит телеканал Al Jazeera.

Он назвал президента страны Джо Байдена военным преступником, заявив, что американская администрация вместе с Израилем совершает геноцид в секторе Газа. Уэст подчеркнул, что обеспечить безопасность израильтян за счет доминирования над палестинцами невозможно.

Он также добавил, что скептически относиться к идее урегулирования конфликта с помощью создания независимого палестинского государства.

Ранее США отказались признать действия израильских военных в Газе геноцидом. По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, у правительства нет доказательства того, что войска намеренно пытаются уничтожить население в анклаве.

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