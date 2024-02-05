ЦАХАЛ уничтожил опорный пункт ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении крупного опорного пункта боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС в западной части Хан-Юниса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информирует новостное издание Yedioth Ahronoth.

В последние дни подразделения бригады "Гивати" атаковали крупный опорный пункт ХАМАС в западной части Хан-Юниса, который служил центральной базой, использовавшейся ХАМАС для тренировок в рамках подготовки к нападению 7 октября 2023 года, отмечает газета. На территории базы, которая была уничтожена военными, среди прочего располагался офис Мохаммеда Синвара, брата военного руководителя ХАМАС Яхьи Синвара, сообщила армейская пресс-служба.

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