Южная Корея и Саудовская Аравия договорились о военном сотрудничестве
Сеул и Эр-Рияд подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военно-промышленного комплекса и совместной разработки вооружения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Управления программ оборонных закупок (DAPA) Чхве Гён Хо на брифинге в Министерстве национальной обороны Республики Корея.
"Нынешний меморандум о взаимопонимании нацелен на укрепление сотрудничества в оборонной промышленности, в этой связи был сформирован совместный комитет", - сказал Чхве Гён Хо.
Южнокорейские СМИ со ссылкой на управление отмечают, что меморандум должен заложить основы для совместной разработки вооружения. Документ подписали 4 февраля в Эр-Рияде глава Управления программ оборонных закупок Ом Дон Хван и помощник министра обороны Саудовской Аравии во время визита главы южнокорейского оборонного ведомства Син Вон Сика в королевство.
Министр обороны Республики Корея совершает поездку в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. В ходе визита в ОАЭ Син Вон Сик встретился со своим коллегой, посетил южнокорейскую часть, военнослужащие которой занимаются обучением местных солдат.
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