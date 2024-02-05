Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что в результате деятельности нынешнего американского президента Джо Байдена может начаться третья мировая война еще до истечения президентского срока действующего главы американского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Высоки шансы того, что до конца президентского срока (Джо Байдена. - Прим.) мы получим третью мировую войну", - подчеркнул Трамп.

Экс-президент США добавил, что мировое сообщество перестало уважать Джо Байдена.

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