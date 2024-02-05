В Иране заявили о проведении совместных учений с Китаем и Россией

Иран, Китай и Россия до конца марта проведут совместные военно-морские учения. Об этом сообщил главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы также приглашаем другие страны принять участие в военно-морских учениях Ирана, Китая и России, которые пройдут до конца марта", - приводит его заявление агентство Tasnim. По словам контр-адмирала, эти учения проводятся в общих интересах для обеспечения безопасности в регионе.

В 2023 году трехсторонние учения России, Китая и Ирана "Морской пояс безопасности - 2023" прошли с 16 по 17 марта в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. Как сообщали в пресс-службе Северного флота ВМФ РФ, участники отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Кроме того, они выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели днем, а в ночное время огнем артиллерии поразили воздушные цели, а также провели тренировку по освобождению судна с заложниками и оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие на море.

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