Фермеры в Германии заблокировали въезды к местной телерадиокомпании

Немецкие фермеры заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере в знак протеста против отмены субсидий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Bild.

"Немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса собрались перед зданием телерадиовещательного центра NDR", - отмечает издание.

По данным Bild, в протестах принимают участие более 30 тракторов и двух десятков другого автомобильного транспорта.

Организаторы демонстрации критикуют недостаточное с их точки зрения освещение протестов аграриев, требуя отмены принятого на прошлой неделе в ФРГ пункта государственного бюджета, который включает в себя сокращение субсидий на топливо для фермеров.

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