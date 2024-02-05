https://news.day.az/world/1634604.html Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку.
Как передает в понедельник Day.Az, соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Согласно указу, временно исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр.
Члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.
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