Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку.

Как передает в понедельник Day.Az, соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Согласно указу, временно исполнять обязанности премьер-министра будет Роман Скляр.

Члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава.

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