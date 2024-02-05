В Польше намерены начать проверки грузовиков с Украины, следующих в Литву

Министерство сельского хозяйства Польши совместно с инспекцией дорожного транспорта намерено с 5 февраля начать проверки грузового транспорта с Украины, въезжающего в Литву. Об этом со ссылкой на заместителя Минсельхоза Михала Колодзейчака сообщает интернет-портал WirtualnaPolska.pl, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С самого утра, после того, что я видел на границе, я буду контактировать с инспекцией дорожного транспорта, чтобы проверять автомобили, которые перевозят товары с Украины в Литву через Польшу", - цитирует чиновника портал.

По словам замминистра, проверка будет производиться для того, чтобы выяснить, "не снимают ли в Литве [с автомобиля] пломбы и не возвращается ли потом в Польшу этот же самый автомобиль с [тем же] товаром".

Накануне Колодзейчак заявил, что Минсельхоз Польши предлагает ввести налог в 8% на ввозимое с Украины растительное масло, а также настаивает на введении ограничений на поставку в Польшу украинского сахара.

9 февраля польские фермеры намерены возобновить бессрочную блокаду переездов на границе с Украиной. Колодзейчак сообщил, что собирается принять участие в этой акции.