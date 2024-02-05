Главы МИД Израиля и Франции обсудили сектор Газа и Ливан

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил со своим французским коллегой Стефаном Сежурне ситуацию вокруг сектора Газа и обстановку на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился сегодня в Иерусалиме с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, - говорится в сообщении. - Кац подчеркнул, что, если не будет найдено дипломатического решения для выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН об отходе [шиитского движения] "Хезболлах" с юга Ливана, Израиль будет действовать военным путем, чтобы позволить своим эвакуированным [с севера страны] гражданам вернуться домой в безопасности".

Кроме того, глава МИД Израиля "поблагодарил Сежурне за четкую поддержку Францией Израиля и его права защищать себя после событий 7 октября". Кац также "поблагодарил Сежурне за пересмотр финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в свете разоблачений участия сотрудников этой организации в резне 7 октября" и "отметил, что уже начал работу в МИД Израиля для поиска альтернативных структур, которые могли бы заменить БАПОР в Газе после окончания войны".

Кац также "выразил благодарность за участие Франции в процессе передачи лекарств израильтянам", которые находятся в заложниках в секторе Газа, а также "попросил своего французского коллегу оказать давление на Катар для получения доказательства того, что лекарства действительно дошли до всех похищенных, которым они предназначались", добавили в пресс-службе, отметив, что главы МИД Израиля и Франции "договорились поддерживать прямой контакт".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.