В Венгрии предложили провести голосование по Швеции и НАТО в конце февраля

Голосование на внеочередном заседании парламента Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО сегодня не состоится. Фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", располагающая большинством депутатских мандатов, отказалась принимать в нем участие, а это значит, что кворума не будет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По нашему мнению, ратификация шведской заявки в НАТО может состояться в начале очередной сессии парламента, но для этого требуется встреча двух премьер-министров в Будапеште. Если шведам важно присоединиться [к альянсу], то они приедут сюда, как ездили в Турцию", - написал лидер фракции Мате Кочиш на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Весенняя сессия парламента должна начаться 26 февраля, а сегодняшнее заседание, созываемое спикером Ласло Кёвером по предложению оппозиционных партий, станет внеочередным. Если на нем не будет кворума, то оно закончится, едва начавшись. Для ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО требуются две трети голосов. Партия ФИДЕС вместе с младшими партнерами - христианскими демократами - располагает в парламенте 135 из 199 мест.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил шведскому коллеге Ульфу Кристерссону приглашение на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО. Тот сначала ответил согласием, но позже сказал, что побывает в Будапеште после того, как венгерский парламент ратифицирует соглашение. 1 февраля лидеры двух стран встретились на саммите Евросоюза в Брюсселе.

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