В Польше заявили о готовности к самым плохим сценариям военных угроз

Польша рассматривает все сценарии военных угроз и наиболее серьезно относится к самым плохим. Об этом в интервью Wieczorny Express заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наиболее серьезно я отношусь к самым плохим сценариям (...) Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер", - ответил он на вопрос о потенциальном нападении со стороны России.

Глава МО отметил, что готовность к каждому отдельному сценарию очень важна. Он подчеркнул, что польская армия проводит аудит и восполняет нехватку вооружений. "Большие закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипированность солдат", - объяснил министр.

Косиняк-Камыш также заметил, что ситуация становится крайне серьезной во всем мире, а не только в Украине. По его словам, напряжение растет в регионе Черного моря и Тихого океана.

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