Япония и Италия договорились об усилении сотрудничества в области безопасности

Власти Японии и Италии договорились об усилении сотрудничества в области безопасности. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида по итогам состоявшейся в Токио встречи со своей итальянской коллегой Джорджей Мелони, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы поприветствовали развитие проекта по разработке истребителя следующего поколения и условились укреплять дальнейшее сотрудничество в области обеспечения безопасности за счет проведения первого раунда переговоров представителей оборонных и внешнеполитических ведомств [Японии и Италии] в марте этого года", - заявил Кисида. Он также отметил, что Токио будет оказывать поддержку Риму в вопросе подготовки к проведению предстоящего саммита Группы семи. Предыдущий саммит "семерки" состоялся в 2023 году в японском городе Хиросима.

В декабре 2022 года Япония, Италия, а также Великобритания договорились о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Соответствующие программы - Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X - были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. Оперативная совместимость с военной техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.

В проекте будет задействован несколько компаний из трех стран. Так, в марте 2023 года японская корпорация Mitsubishi Electric, итальянская компания Leonardo, ее британское подразделение Leonardo UK, а также итальянская Elettronica заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки истребителя шестого поколения.

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