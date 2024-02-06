https://news.day.az/world/1634738.html Серьезное ДТП в Турции - есть пострадавшие
Серьезное ДТП в Турции - есть пострадавшие
В Турции перевернулся микроавтобус, перевозящий полицейских.
Как передает Day.Az, авария произошла в провинции Хатай. В результате инцидента пострадали 11 полицейских.
Пострадавших доставили в больницы. В связи с инцидентом ведется расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре