Серьезное ДТП в Турции

В Турции перевернулся микроавтобус, перевозящий полицейских.

Как передает Day.Az, авария произошла в провинции Хатай. В результате инцидента пострадали 11 полицейских.

Пострадавших доставили в больницы. В связи с инцидентом ведется расследование.

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