https://news.day.az/world/1634739.html США нанесли новый удар по Йемену
США нанесли новый удар по Йемену
Армия США нанесла новый удар по территории Йемена, направленный против надводных дронов, используемых мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) в социальной сети X, передает Day.Az.
Отмечается, что военные США обнаружили эти дроны на территориях Йемена, контролируемых хуситами, и пришли к выводу, что они представляют прямую угрозу американским военным кораблям и торговым судам в данном регионе.
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