Ллойд Остин обсудил с коллегой из Саудовской Аравии удары по Сирии и Ираку

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с саудовским коллегой Халедом бен Сальманом Аль Саудом удары американских войск по Сирии и Ираку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

"5 февраля министр обороны США Ллойд Остин позвонил министру обороны Саудовской Аравии Халеду бен Сальману Аль Сауду, чтобы обсудить военные действия США против связанных с Ираном боевых группировок в Ираке и Сирии в ответ на атаку в Иордании, в результате которой погибли трое американских солдат, а также удары коалиции во главе с США и Великобританией по объектам хуситов в Йемене", - указано в заявлении.

В нем отмечается, что Остин подчеркнул готовность Вашингтона работать с партнерами на Ближнем Востоке для устранения угрозы для американских военных в Ираке и Сирии, а также угрозы со стороны йеменских мятежников в Красном море.

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