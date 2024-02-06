Китай подверг жесткой критике США

Удары США по объектам в Ираке и Сирии являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности этих двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Недавние удары США по нескольким объектам в Сирии и Ираке привели к большому числу жертв. Такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии и Ирака", - сказал он в ходе своего выступления на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред Китая отметил, что Пекин серьезно обеспокоен текущим положением дел. "В то время как мы разговариваем, Ближний Восток стоит на грани чрезвычайной опасности. Снижение напряженности и предотвращение конфликтов являются насущными задачами, стоящими перед международным сообществом", - сказал он.

Чжан Цзюнь считает, что военные действия не являются выходом. По его мнению, чрезмерное применение силы ведет лишь к большему кризису​​​​​​.

"История неоднократно показывала, что военные средства не являются решением, и что чрезмерное применение силы приведет лишь к большему кризису", - сказал он в ходе своего выступления.

Постпред Китая отметил, что все страны мира вместе несут ответственность за будущее мирового сообщества. "Мы все находимся в одной лодке. Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности другой", - подчеркнул он.

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