Крупный пожар на вещевом рынке в Казахстане - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники МЧС Казахстана в настоящее время ликвидируют пожар, который начался ночью на крупнейшем вещевом рынке "Акшын" в городе Семей - административном центре Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона, передает Day.Az.
"Пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея возник около 03:00. Противопожарные силы находятся на месте для тушения огня", - отмечается в заявлении.
При этом информация о площади пожара и его причинах пока не предоставлена.
Для обеспечения безопасности в районе ограничено движение по нескольким близлежащим улицам, и правоохранительные органы следят за соблюдением общественного порядка.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре