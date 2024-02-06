Крупный пожар на вещевом рынке в Казахстане

Сотрудники МЧС Казахстана в настоящее время ликвидируют пожар, который начался ночью на крупнейшем вещевом рынке "Акшын" в городе Семей - административном центре Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона, передает Day.Az.

"Пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея возник около 03:00. Противопожарные силы находятся на месте для тушения огня", - отмечается в заявлении.

При этом информация о площади пожара и его причинах пока не предоставлена.

Для обеспечения безопасности в районе ограничено движение по нескольким близлежащим улицам, и правоохранительные органы следят за соблюдением общественного порядка.

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