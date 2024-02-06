Названа площадь "Азербайджанского квартала", строящийся в Кахраманмараше

Страшное землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля прошлого года и унесшее десятки тысяч жизней, глубоко потрясло как Турцию, так и Азербайджан. С первых минут известия о землетрясении азербайджанский народ и государство мобилизовали все силы для выполнения своего братского долга, не дожидаясь призыва о помощи. В настоящее время Азербайджан, продолжая гуманитарную деятельность в провинции Кахраманмараш, принимает активное участие в проводимых там восстановительных и реставрационных работах, строительстве социальных объектов.

Как сообщает во вторник Day.Az, общая площадь жилого "Азербайджанского квартала", строящегося в турецкой провинции Кахраманмараш, составит 32 гектара.

Согласно проекту, квартал состоит из жилых домов, начальной школы и детского сада, культурного центра. В жилом квартале будет построен 71 жилой дом. В этих зданиях будет 1 323 двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. В то же время в целях обеспечения рабочих мест жителей, проживающих на данной территории, в жилых домах будут сданы в эксплуатацию 799 нежилых (торговых) объектов. Часть проекта в размере 100 миллионов долларов США будет построена правительством Азербайджана. Исполнительным органом правительства Азербайджана является Государственное агентство жилищного строительства.

Правительством Азербайджана в жилом "Азербайджанском квартале" будут построены жилые дома, начальная школа, детский сад и культурный центр.

Строительство начальной школы и детского сада в жилом квартале уже начато.

Начальная школа на 300 ученических мест, состоящая из 20 классных комнат, и детский сад на 60 мест, состоящий из трех классных комнат, также будут иметь следующие помещения для поддержки образования:

- мастерская со специальными инструментами и учебными материалами;

- комната с музыкальными инструментами для проведения занятий по музыке;

- две мастерские для проведения уроков рисования и труда;

- мастерская для совершенствования навыков в области технологий, математики и инженерии;

- библиотека;

- спортзал.

По генеральному плану "Азербайджанского квартала" начато строительство 11-го и 12-го кварталов. Всего в двух кварталах расположено 16 жилых домов (здания 4-этажные). Всего в этих зданиях будет 276 квартир и 244 нежилых помещения.

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