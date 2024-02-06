Президент Аргентины отправился в Израиль

Президент Аргентины Хавьер Милей в понедельник отправился в Израиль для встречи с коллегой Ицхаком Герцогом и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе своего пребывания президент Милей посетит Стену Плача и проведет встречу с израильским коллегой Ицхаком Герцогом 6 февраля и премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху 7 февраля", - говорится в заявлении.

У Милея также запланирована встреча с израильскими предпринимателями. В поездке аргентинского президента сопровождают его сестра Карина Милей, занимающая должность генерального секретаря канцелярии президента, и министр иностранных дел Диана Мондино.

На обратном пути у Милея запланирована остановка в Италии, где его будут сопровождать министр человеческого капитала Сандра Петтовельо и глава МВД Гильермо Франкос. Ранее служба печати Святого престола сообщила, что Папа Римский Франциск примет президента Аргентины 12 февраля.

После победы во втором туре выборов президента, который прошел 19 ноября прошлого года, Милей заявил, что собирается посетить США и Израиль до своей инаугурации, однако пока состоялась только поездка в Нью-Йорк и Вашингтон. Аргентинский лидер неоднократно заявлял, что считает США и Израиль приоритетными союзниками.

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