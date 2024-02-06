Власти Аргентины собрались забрать деньги у участников протестов за работу полиции

Правительство Аргентины будет добиваться взыскания 134,5 млн песо ($158,6 тыс.) с участников антиправительственных манифестаций за расходы на операцию по обеспечению порядка. Об этом сообщила в понедельник министр безопасности страны Патрисия Буллрич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы подали в суд информацию о расходах на операцию, чтобы, когда будут установлены ответственные, их заставили покрыть расходы. К 134 468 038,08 песо мы прибавим расходы на оказание медицинской помощи пострадавшим сотрудникам", - написала она в X.

С 31 января по 2 февраля перед зданием Конгресса Аргентины проходили манифестации против пакета реформ президента Хавьера Милея, который сейчас находится на рассмотрении парламента. По словам мэра Буэнос-Айреса Хорхе Макри, участники нанесли ущерб городскому имуществу и власти будут добиваться для них наказания. Наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли 1 февраля, когда полиция и жандармерия применила против манифестантов резиновые пули, перцовый газ, водомет и дубинки, чтобы не допустить перекрытия улицы.

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