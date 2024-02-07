Маск раскритиковал администрацию Байдена

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал миграционную политику администрации президента США Джо Байдена. Об этом он написал на своей странице с социальной сети Х, передает Day.Az.

"Вместо того, чтобы охранять границы, эта администрация и многие штаты расстилают красную дорожку [для нелегальных мигрантов]", - подчеркнул бизнесмен.

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