https://news.day.az/world/1634796.html На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога, предупреждающая об угрозе ракетного обстрела, объявлена в северных районах Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали в [населенном пункте] Маргалиот на севере Израиля", - говорится в сообщении.
Это первое оповещение о воздушной тревоге в северной части страны с начала дня.
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