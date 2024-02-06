Стали известны подробности новых антироссийских санкций

Ко второй годовщине СВО Европейский союз (ЕС) готовит очередной пакет санкций против России, в который войдет более 200 имен и наименований кампаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает немецкий телеканал NTV.

Как следует из текста, новый пакет рестрикций предусматривает существенное расширение списка лиц и учреждений, чьи активы в Евросоюзе будут заморожены.

Под санкции должны попасть компании, способствующие военно-технологическому развитию России или усилению ее сектора обороны и безопасности, отмечается в материале.

"Согласно планам, дополнительные санкционные меры могут затронуть гораздо более 200 человек и компаний", - говорится в тексте.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!