В Казахстане выбрали кандидата на пост премьера

Партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра Казахстана кандидатуру руководителя администрации президента Олжаса Бектенова.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Кандидатуру Бектенова от имени правящей партии выдвинул ее председатель Ерлан Кошанов.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе (парламенте).

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