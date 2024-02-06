Симонян и Григорян грызутся за место Пашиняна

Между спикером парламента Армении Аленом Симоняном и секретарем Совбеза Арменом Григоряном развернулась серьезная закулисная борьба, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Столкновение персоналий и амбиций, усиленное предстоящими выборами 2026 года, привело к ожесточенному противостоянию между двумя знаковыми фигурами "бархатной революции", а также другими претендентами на роль преемника Никола Пашиняна.

Согласно информации издания, борьба приняла форму открытых атак и обвинений в коррупции. Симонян пытался умалять роль Григоряна перед Пашиняном, в то время как последний обратил внимание на причастность членов семьи Симоняна к тендерным закупкам компании "Синерджи", что привлекло внимание правоохранительных органов. Симонян оказался в центре коррупционного скандала из-за ареста жены брата.

Газета со ссылкой на источники пишет о том, что некоторые члены правящей партии прямо или косвенно требуют отставки Симоняна и поставили вопрос ребром перед Пашиняном. Все это вызывает серьезные сомнения относительно политического будущего спикера.

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