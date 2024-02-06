Болгарские фермеры перекрыли автотрассы сельхозтехникой

Болгарские фермеры во вторник проводят акции протеста после того, как им не удалось достичь соглашения с властями по вопросу о поддержке сельскохозяйственной отрасли, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным болгарского телевидения, тяжелой сельскохозяйственной техникой заблокированы не менее 80 автотрасс по всей стране. Накануне не менее 20 фермерских объединений потребовали отставки министра сельского хозяйства Кирила Вытева.

Глава правительства Болгарии Николай Денков назвал протесты политическими, отметив, что неслучайно они проходят незадолго до ротации в кабинете министров, когда в соответствии с достигнутой ранее договоренностью на смену ему во главе правительства должна будет встать Мария Габриэль.

Ранее болгарские власти пообещали выделить работникам животноводческой, молочной промышленности, а также овощеводам 150 млн левов (76,7 млн евро) в качестве мер поддержки. Ожидается, что помощь получат и зернопроизводители, если они смогут доказать налоговикам, что в течение прошлого года работали в убыток. Однако эти меры протестующих не удовлетворили.

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