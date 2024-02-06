Вооруженное нападение на здание суда в Стамбуле

- есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО

Стрельба перед судом Чаглаян в Стамбуле вызвала панику.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, на место происшествия было привлечено большое количество сотрудников полиции.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека, трое получили ранения, из них двое - полицейские.

Вход и выход из здания суда закрыты.

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