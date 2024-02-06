https://news.day.az/world/1634844.html Вооруженное нападение на здание суда в Стамбуле - есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
Вооруженное нападение на здание суда в Стамбуле - есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО
Стрельба перед судом Чаглаян в Стамбуле вызвала панику.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, на место происшествия было привлечено большое количество сотрудников полиции.
По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека, трое получили ранения, из них двое - полицейские.
Вход и выход из здания суда закрыты.
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