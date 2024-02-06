В Рио-де-Жанейро перед карнавалом вспыхнула лихорадка денге

В Рио-де-Жанейро в преддверии ежегодного карнавала ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вспышки лихорадки денге, передающейся через укусы зараженных комаров. Об этом сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Празднование карнавала в Бразилии планируется начать уже в эту пятницу. Информации об отмене праздника власти не сообщали, однако сейчас принимаются экстренные меры по борьбе с распространением лихорадки.

Мэрия Рио-де-Жанейро открыла десять медицинских центров, а также создала центр неотложной помощи для пациентов с лихорадкой денге. Власти также будут использовать так называемые дымовые машины с инсектицидом в регионах с самым высоким уровнем заболеваемости.

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