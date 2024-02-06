Эрдоган обещает наказать организаторов теракта перед зданием суда

Покровители и сторонники тех, кто пытался совершить теракт перед зданием суда в Стамбуле, будут наказаны.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Республиканский союз" дает обещания и выполняет их. В террористическом акте перед зданием суда предатели не смогли достичь своих гнусных целей. Турция будет решительно продолжать борьбу со всеми террористическими организациями и их сторонниками без каких-либо различий", - сказал Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Турции произошла попытка вооруженного нападения на здание суда Чаглайан в Стамбуле. В результате инцидента пять человек, трое из которых полицейские, получили ранения. Двое нападавших были ликвидированы.

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