Испанские фермеры блокировали десятки дорог тракторами

Протестующие испанские фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщил телеканал RTVE.

Сообщается, что аграрии, требующие улучшения условий труда и модификации политики в этой сфере, перекрыли движение на трассах в Барселоне, Таррагоне, Кастилии-Ла-Манче, Валенсии, Арагоне, Ла-Риохе, Мурсии и других регионах.

Протесты аграриев проходят в европейских странах из-за кризисной ситуации в сельском хозяйстве. Они утверждают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует продукцию из третьих стран по низким ценам.

До этого немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере и парковку в знак протеста против отмены субсидий. По данным Bild, в протестах приняли участие более 30 тракторов и двух десятков другого автомобильного транспорта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!