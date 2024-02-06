Полиция задержала третьего нападавшего на суд в Стамбуле

Стамбульская полиция задержала третьего участника вооруженного нападения на дворец правосудия, он ранен.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, задержаны еще как минимум три человека в самом здании суда, сообщил телеканал A-Haber.

Раненый террорист, как отмечается, идентифицирован как один из готовивших теракт в городе Адана на юге Турции против сотрудников правоохранительных органов с использованием 11 кг взрывчатки. Трое других задержанных находились на слушаниях в суде в здании дворца правосудия по делу старшей сестры террористки, которая была уничтожена полицией при нападении. Судебное заседание отложено до 2 апреля.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что попытку теракта у входа в здание дворца правосудия в Стамбуле в районе Чаглаян предприняли двое членов террористической организации РНОП-Ф ("Революционная народно-освободительная партия - фронт"). Шесть человек, в том числе трое полицейских, по его словам, получили ранения. Один из них впоследствии умер от полученных ран.

РНОП-Ф является запрещенной в Турции партией ультралевого толка, действующей с 1994 года. Она причастна к десяткам убийств сотрудников силовых структур и нападениям на зарубежные дипломатические представительства.

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