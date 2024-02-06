https://news.day.az/world/1634934.html Бойцы ХАМАС утверждают, что сбили вертолет израильской армии
Бойцы ХАМАС утверждают, что сбили вертолет израильской армии
Бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, утверждают, что сумели сбить ракетой вертолет "Apache" израильской армии.
Как сообщает Day.Az, информация об этом опубликована в Telegram-канале группировки.
Это произошло на западе города Газа, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки.
Армия Израиля активно использует вертолеты "Apache" в боевых действиях в секторе Газа.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре