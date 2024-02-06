Бойцы ХАМАС утверждают, что сбили вертолет израильской армии

Бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, утверждают, что сумели сбить ракетой вертолет "Apache" израильской армии.

Как сообщает Day.Az, информация об этом опубликована в Telegram-канале группировки.

Это произошло на западе города Газа, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки.

Армия Израиля активно использует вертолеты "Apache" в боевых действиях в секторе Газа.

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