Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия

Апелляционный суд в американском округе Колумбия постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на американский канал CNN.

"В рамках данного уголовного дела Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений", - сказано в постановлении.

Трампа обвиняют во вмешательстве в избирательные процедуры. Помимо прочих эпизодов, речь идет о штурме Капитолия толпой сторонников действовавшего на тот момент президента.

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