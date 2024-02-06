https://news.day.az/world/1634963.html Погиб армянский военнослужащий
Погиб армянский военнослужащий
В результате пожара, возникшего при неизвестных обстоятельствах в доме, расположенном рядом с блиндажом боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части минобороны Армении, 6 февраля около 13:20 скончался военнослужащий армянской армии Артур Варужанович Григорян (1985 г.р.), сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства, передает Day.Az.
Пожар был локализован и потушен. О других пострадавших не сообщается.
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