На базе США в Иордании не оказалось систем ПВО

Американская военная база в Иордании 2 февраля подверглась атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом на объекте не оказалось подходящих для их подавления систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из неназванных чиновников, базу Вооруженных сил США атаковали дроны типа Shahed-101. Такие устройства используют боевики в Ираке, подчеркивается в материале.

Журналисты предположили, что американские солдаты могли не заметить приближающиеся БПЛА из-за довольно низкой траектории полета. Более того, руководство данной базы полагалось только на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате на объекте не нашлось систем ПВО, которые смогли бы сбить упомянутые летательные аппараты.

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