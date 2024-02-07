Байден победил в Неваде

Президент США Джо Байден, согласно первоначальным результатам голосования, одержал победу на президентских праймериз в Неваде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду CNN.

По данным телеканала, Байден набрал 89,3% голосов.

Как прогнозирует CNN, благодаря победе в Неваде Байдена смогут поддержать 36 делегатов на съезде Демократической партии, на котором официально выдвинут кандидатуру в президенты от демократов.

"Я хочу поблагодарить избирателей Невады за то, что они отправили меня и Камалу Харрис в Белый дом четыре года назад, и за то, что сегодня вечером они снова продвинули нас на шаг вперед по тому же пути", - приводит заявление Байдена агентство Associated Press.

Более 5% избирателей проголосовали за вариант "ни один из кандидатов". Писатель Марианна Уильямсон набрала 2,9% голосов.

Конгрессмен Дин Филлипс вступил в гонку слишком поздно, поэтому не попал в избирательный бюллетень в Неваде.

Следующие праймериз Демократической партии пройдут 27 февраля в Мичигане.

На праймериз в Южной Каролине, результаты которых объявили 4 февраля, Байден набрал 96% голосов.

На праймериз проходит тайное голосование с помощью бюллетеней.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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