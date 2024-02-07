Иран открестился от поддержки йеменских хуситов

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не предоставляет оружие силам хуситов в Йемене и не контролирует вооруженные группировки на территории Ближнего Востока, которые могут быть причастны к нападениям на военные базы США и Израиль. Об этом он сообщил в интервью NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вовсе нет", - ответил Иравани на вопрос о том, вооружает ли Иран радикалов.

По его словам, у хуситов "есть собственное оружие", и Тегеран не дает инструкций того, где и как его использовать.

В то же время он подчеркнул, что у Ирана и военизированных группировок на Ближнем Востоке есть нечто вроде "оборонительного пакта".

"Мы не управляем ими. Мы не командуем ими. У нас есть общие консультации друг с другом", - сказал Иравани.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!