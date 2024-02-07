В Словакии заявили о возможном увеличении закупок F-16 в США

Власти Словакии могут прийти к обсуждению вопроса об увеличении закупки в США истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны республики Роберт Калиняк, выступая по Словацкому радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Возможно, что мы придем к обсуждению, чтобы расширить [закупку в США] этих F-16 с 14 до 18", - сказал он.

Словакия, как сообщило 3 февраля информационное агентство TASR, получит первые 3 из 14 закупленных в США истребителей F-16 во втором квартале 2024 года.

В Словакии в 2024 году ожидают также поступление 6 из 17 израильских многофункциональных 3D-радаров. Четыре радара ближнего радиуса действия ВС республики должный получить в апреле, а во второй половине года в войска поступят два радара среднего радиуса действия. Контракт на их закупку будет реализован полностью до конца 2025 года.

Американские истребители и радары израильского производства, как подчеркивают представители властей, необходимы для обеспечения безопасности национального воздушного пространства. Словакия после 24 февраля 2022 года вывела из состава ВВС и передала в дар Украине эскадрилью истребителей МиГ-29. Сейчас защиту неба Словакии осуществляют ее союзники по НАТО: Чехия, Венгрия и Польша.

Кроме того, согласно информации агентства, в текущем году армия получит последние 6 из заказанных в 2018 году у словацкого производителя 25 самоходных гаубиц Zuzana 2.

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